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В Москве задержан подозреваемый в убийстве хозяина квартиры

Инцидент произошел на юге столицы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Полицейские обнаружили труп мужчины с колото-резаными ранами в одной из квартир дома на юге Москвы после жалоб соседей на музыку, которая звучала из квартиры жертвы более десяти дней. Подозреваемый в убийстве задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Сообщение о нарушении тишины в доме на улице Спортивная в городском округе Щербинка поступило в полицию 16 января. Люди жаловались, что на протяжении 10 дней в одной из квартир играет музыка.

"Полицейские, прибыв на место вместе с сотрудниками МЧС России вскрыли дверь и на кухне квартиры по указанному адресу, с тремя колото-резаными ранениями груди и гнилостными изменениями, обнаружили труп хозяина квартиры 1960 года рождения, неработавшего", - сказали в главке.

В пятницу полицейские задержали подозреваемого в данном убийстве. "Мужчина 1981 года рождения изобличен в том, что 7 января в 19:00 в ходе конфликта ножом причинил мужчине указанные ранения, а затем скрылся", - добавили в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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