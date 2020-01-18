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СК возбудил уголовное дело после гибели полицейских в ДТП на Ямале

Инцидент произошел на 986-м км автодороги Сургут - Салехард

ТАСС, 18 января. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух сотрудников полиции в ДТП, произошедшем утром в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СК России.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по ЯНАО, столкновение произошло на 986-м км автодороги Сургут - Салехард. Как ранее уточнили ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД, в результате столкновения погибли три человека, еще трое пострадали. Среди погибших двое сотрудников полиции УМВД России по городу Губкинскому.

"Следственным отделом по Надыму следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по факту гибели в ДТП двух сотрудников полиции и гражданского лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства преступления. "Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления", - уточнили в ведомстве.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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