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В МВД рассказали о состоянии полицейских, пострадавших при нападении на пост ДПС в Магасе

По данным ведомства, врачи отмечают положительную динамику

ТАСС, 18 января. Медики отмечают положительную динамику состояния сотрудников полиции, пострадавших при нападении на пост ДПС в Магасе (Ингушетия). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Нападение на пост ДПС в Магасе произошло 31 декабря 2019 года.

"Врачи <…> отмечают положительную динамику состояния пострадавших", - говорится на сайте ГУ МВД.

Двое из троих пострадавших после происшествия были госпитализированы в госпиталь МВД России в Махачкале. Сотрудников полиции навестили начальник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин и министр внутренних дел по Республике Ингушетия Михаил Коробкин. В сообщении отмечается, что полицейские после выписки из медучреждения планируют вернуться на службу.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что один из напавших на пост ДПС в Магасе был арестован, в больнице он пришел в сознание и рассказал правоохранителям о подготовке и совершении нападения.

В результате нападения погиб один полицейский, пострадали трое, нападавшие были нейтрализованы. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").

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