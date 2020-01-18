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В ресторане "Ротонда" в Париже произошел пожар

Телеканал BFMTV сообщает, что в качестве основной версии произошедшего рассматривается поджог

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Пожар возник в 5:00 (7:00 мск) в субботу в парижском ресторане "Ротонда", расположенном в квартале Монпарнас. В результате значительный ущерб нанесен уникальной обстановке заведения, созданного еще в 1903 году, и его оформлению в стиле "ар деко", сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, в качестве основной версии произошедшего рассматривается поджог. Известно, что в помещении было несколько очагов возгорания. Благодаря сработавшей сигнализации пожарные быстро прибыли на место происшествия, однако борьба с огнем заняла не менее часа.

По факту происшествия начато расследование.

Газета Le Parisien сообщила со ссылкой на управляющего заведения, что во время пожара в "Ротонде" ощущался сильный запах бензина, поблизости от входа был найден желтый жилет. Полиция пока этих сведений не подтверждает.

Историческое место

"Ротонда" находится на пересечении двух крупных парижских бульваров - Монпарнас и Распай. Ресторан очень популярен - он приобрел известность с 20-х годов XX века, когда стал местом встречи известных художников, скульпторов и писателей. "Ротонду" посещали Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Марк Шагал, Эмиль Бурдель, Аристид Майоль, Гийом Аполлинер, Анатоль Франс. Здесь часто бывали проживавшие в Париже российские художники-авангардисты Казимир Малевич, Осип Цадкин, Хаим Сутин, Александр Архипенко. Любили ресторан и композиторы - Морис Равель, Франсис Пуленк.

В своих письмах неоднократно упоминал "Ротонду" Владимир Ленин, который, как утверждают некоторые историки, бывал в этом ресторане не менее 12 раз. Посещали заведение и Лев Троцкий, и Анна Ахматова, и Владимир Маяковский, часто проживавший поблизости во время визитов в Париж.

В апреле 2017 году Эмманюэль Макрон отпраздновал в "Ротонде" свой выход во второй тур президентских выборов. На многих столах ресторана установлены таблички с именами знаменитых посетителей.

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