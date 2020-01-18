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Массовое отравление в Кизляре

Число госпитализированных с отравлением в Кизляре выросло до 133

Среди них есть дети

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Число пациентов, госпитализированных с отравлением в центральную городскую больницу (ЦГБ) дагестанского Кизляра, увеличилось до 133 человек, в их числе 70 детей, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского Минздрава.

По данным на 17 января, число пациентов городской больницы, госпитализированных после вспышки кишечной инфекции, составляло 125 человек, в том числе 65 детей.

"В ЦГБ Кизляра остаются на лечении 133 человека. Среди госпитализированных 70 детей. Состояние всех поступивших - легкой и средней степеней тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Медицинская помощь всем им оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.

Для выявления пациентов с признаками острой кишечной инфекции в Кизляре организованы подворовые обходы, осмотрено уже более 10 тыс. человек. В городе проведено профилактическое фагирование 1005 детей, против вирусного гепатита А вакцинированы 763 ребенка.

Всего со дня выявления вспышки 6 января, как сообщили ТАСС в мэрии Кизляра, зарегистрировано 247 случаев острой кишечной инфекции, среди них 118 связаны с детьми. Сейчас продолжаются подворные обходы в микрорайоне, где, предположительно, находится очаг инфекции.

По факту отравления жителей Кизляра возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, причиной происшествия могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным магистралям. Как сообщила 17 января пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану, специалисты выявили возбудителя дизентерии у госпитализированных с острой кишечной инфекцией после отравления питьевой водой в Кизляре.

Теги
РоссияДагестанМассовое отравление в Кизляре
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