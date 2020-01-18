В горах Непала после схода лавины пропали четверо туристов из Южной Кореи

СЕУЛ, 18 января. /ТАСС/. Четверо южнокорейских туристов пропали без вести в Непале после схода лавины на горном пешеходном маршруте. Об этом сообщает в субботу агентство Yonhap.

По его данным, инцидент произошел в пятницу в гималайском горном массиве Аннапурна на высоте 3,2 тыс. м. Помимо южнокорейцев, в группе находились два местных проводника.

Власти Непала развернули поисковую операцию, которая пока не дала результатов. На место происшествия вылетела группа представителей южнокорейского МИД и членов семей пропавших без вести.