Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Башкирии

УФА, 18 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе в Стерлибашевском районе Башкирии, погибли три человека, еще двое пострадали, сообщила в субботу журналистам пресс-служба УГИБДД Башкирии.

"Авария произошла около 13:00 мск на 59-м км автодороги Киргиз - Мияки - Тятер - Арасланово - Стерлибашево. Столкнулись Opel Astra и встречный грузовик "Газель". В результате аварии пассажиры Opel, двое женщин и мужчина, скончались на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля и пассажирка "Газели" госпитализированы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.