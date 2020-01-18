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НАК: в число участников законспирированных ячеек ИГ в Дагестане входили школьники

В 2019 году сотрудники правоохранительных органов пресекли в Дагестане деятельность 11 подобных ячеек

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Силовики обнаружили школьников в составе законспирированных ячеек террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ, в Дагестане. Об этом сообщил в ходе заседания антитеррористической комиссии в Махачкале с участием главы республики Владимира Васильева заместитель директора ФСБ России - руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Сироткин.

"Общая численность их (выявленных ячеек - прим. ТАСС) членов остается значительной - 30 человек. Анализ состава ячеек показывает, что в них входили молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет, в том числе учащиеся школ и колледжей, а также неквалифицированные рабочие различных специальностей", - сказал он.

В 2019 году сотрудники правоохранительных органов пресекли в Дагестане деятельность 11 подобных ячеек. "Несмотря на общее снижение по сравнению с 2018 годом количества выявленных законспирированных террористических ячеек, деятельность лидеров международных террористических организаций по их созданию в республике Дагестан по-прежнему продолжает фиксироваться", - отметил руководитель аппарата НАК.

Сироткин добавил, что из зон боевых действий в Сирии и Ираке в Дагестан вернулись 76 детей.

"Организовано <…> комплексное сопровождение 76 несовершеннолетних, вернувшихся к своим родным и близким (из зон боевых действий в Ираке и Сирии - прим. ТАСС). Это позволило обеспечить реализацию их прав на охрану здоровья, обучения, социальную защиту", - сказал он. 

Ранее председатель НАК и директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в общей сложности на Северном Кавказе в 2019 году было предотвращено 15 преступлений террористической направленности, ликвидировано 30 террористических ячеек, участники которых готовились к совершению преступлений в местах массового пребывания людей.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияДагестан
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