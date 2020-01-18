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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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Иран передаст Украине черные ящики сбитого под Тегераном Boeing

Решение было принято после ряда встреч с украинскими представителями, отметил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар
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© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТЕГЕРАН, 18 января. /ТАСС/. Бортовые самописцы сбитого по ошибке под Тегераном самолета Boeing 737 будут отправлены на Украину. Об этом сообщил в субботу глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

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"Мы повторно провели консультации с украинскими экспертами и [подтвердили], что черные ящики в Иране расшифровать невозможно, - цитирует его агентство Tasnim. - Согласно пожеланиям Украины, бортовые самописцы будут отправлены в эту страну".

Чиновник добавил, что "при помощи экспертов из Франции, Канады и США черные ящики попробуют расшифровать в Киеве". "Если эта попытка не увенчается успехом, бортовые самописцы будут отправлены во Францию", - отметил он.

В пятницу офис генерального прокурора Украины направил в Иран повторный запрос с просьбой передать Киеву черные ящики сбитого самолета. С предыдущим запросом Украина обращалась к Ирану 15 января. В тот же день директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что международная группа экспертов начнет расшифровку бортовых самописцев 20 января в Киеве.

Теги
УкраинаКанадаСШАИранФранцияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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