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Задержан житель Абакана, подозреваемый в краже на даче главы Хакасии перед Новым годом

Источник в правоохранительных структурах региона сообщил, что ранее судимый местный житель также повредил окно и дверь на даче у Валентина Коновалова

ТАСС, 18 января. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже под Новый год на даче у главы Хакасии Валентина Коновалова. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

О взломе дачного домика, хищении и повреждении там вещей Коновалов написал на своей странице в Facebook 31 декабря. Он приехал к себе на дачу за обогревателем, обнаружил кражу и вызвал полицию.

"Кража раскрыта. Задержан молодой человек 1996 года рождения, ранее судимый житель Абакана", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, на даче были похищены вещи, повреждено окно и дверь. Ущерб составил 8 тыс. рублей.

Теги
РоссияХакасия
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