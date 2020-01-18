Задержан житель Абакана, подозреваемый в краже на даче главы Хакасии перед Новым годом

ТАСС, 18 января. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже под Новый год на даче у главы Хакасии Валентина Коновалова. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

О взломе дачного домика, хищении и повреждении там вещей Коновалов написал на своей странице в Facebook 31 декабря. Он приехал к себе на дачу за обогревателем, обнаружил кражу и вызвал полицию.

"Кража раскрыта. Задержан молодой человек 1996 года рождения, ранее судимый житель Абакана", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, на даче были похищены вещи, повреждено окно и дверь. Ущерб составил 8 тыс. рублей.