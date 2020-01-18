Прокуратура начала проверку из-за отравления 12 жильцов дома престарелых в Подмосковье

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту отравления едой 12 постояльцев дома престарелых в Реутове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"В ходе прокурорский проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц социального учреждения и организации, оказывающей услуги питания", - сообщили в надзорном ведомстве. Также прокуратура следит за ходом доследственной проверки СК.

В субботу в Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что 12 человек в возрасте от 56 лет до 91 года, проживающие в Реутове в центре социального обслуживания населения, доставлены в инфекционное отделение больницы с подозрением на пищевое отравление. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит. Сейчас следователи опрашивают сотрудников и постояльцев дома престарелых, а сотрудники Роспотребнадзора проводят отбор проб для установления причин и источника предполагаемого отравления.