СМИ: полиция применила водяные пушки для разгона демонстрантов в центре Бейрута

БЕЙРУТ, 18 января. /ТАСС/. Подразделения по борьбе с беспорядками применили в субботу водяные пушки и гранаты со слезоточивым газом против активистов протестного движения в Бейруте. Как сообщил новостной портал "Ан-Нашра", толпы агрессивно настроенных демонстрантов пытались пробиться через полицейские кордоны в центре города на площадь Пляс Этуаль. Там перед парламентским дворцом они намеревались провести митинг и потребовать роспуска законодательного органа власти.

В результате вспыхнувших при разгоне демонстрантов столкновений с обеих сторон есть пострадавшие, им оказывают сейчас помощь волонтеры Ливанского общества Красного Креста.

По информации портала, уличные активисты забрасывали стражей порядка камнями, петардами, бутылками с зажигательной смесью и острыми предметами. Зачинщики были задержаны полицией.

Новая волна уличных беспорядков в Бейруте началась во вторник после того, как лидеры протестующих объявили о переходе к кампании гражданского неповиновения с целью усилить давление на правящие круги.

Продолжающиеся в Ливане третий месяц массовые акции протеста привели к отставке 29 октября прошлого года главы коалиционного правительства Саада Харири. Президент республики Мишель Аун поручил 19 декабря сформировать новый кабинет экс-министру образования Хасану Диабу. Его кандидатуру поддержали 69 из 128 депутатов парламента. Назначение нового премьера, однако, не успокоило протестное движение, лидеры которого добиваются роспуска высшего законодательного органа и проведения досрочных выборов.