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В Петербурге арестовали отца, систематически избивавшего своих детей

Максим Бердников пробудет под стражей два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Санкт-Петербурга Максима Бердникова, а его супруге Татьяне на трое суток продлил срок задержания. Пара обвиняется в истязании детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.

В пятницу Главное следственное управления СК РФ по Петербургу сообщило о возбуждении ряда уголовных дел в отношении семейной пары - мужчины 1996 года рождения и женщины 1984 года рождения по подозрению в истязании девочки и мальчика, отцом которых является глава этой семьи.

"Бердников обвиняется в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетних. <...> Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа Татьяны Бердниковой. <...> Бердникова [также] обвиняется в истязании", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

По данным следствия, отец и мачеха девочки 2014 года рождения систематически избивали ее руками, ногами и бейсбольной битой. Медицинскую помощь ребенку не оказывали, что привело к образованию опасной для жизни девочки инфицированной раны. Установлено также, что мужчина избивал и своего сына 2015 года рождения. Дети в настоящее время помещены в специализированное учреждение.

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РоссияСанкт-Петербург
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