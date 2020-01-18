Пожарные ликвидировали горение кровли ресторана в Самаре

САМАРА, 18 января. /ТАСС/. Горение кровли ресторана на площади 1200 кв. метров ликвидировано в субботу пожарными. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 22:41 (21:41 мск) объявлена ликвидация на площади 1200 кв. м, пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разбор конструкций", - говорится в сообщении.

В 16:18 мск поступило сообщение о пожаре в ресторане "Золотая пагода" по адресу: Кировский район, ул. Георгия Димитрова, 1а. Пожарно-спасательные подразделения автоматически направлены по повышенному рангу вызова. Площадь горения с 800 кв. м увеличилась до 1200 кв. м, так как огонь перешел на соседнее здание.

Погибших и пострадавших нет. Люди самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия подразделений пожарных.

В новость в 22:23 мск внесены изменения - добавлена информация о ликвидации возгорания.