В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения Виктору Николаеву, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). [Ему] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Николаев является лицом без определенного места жительства, отмечает пресс-служба.