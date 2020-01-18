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В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда

Виктор Николаев пробудет под стражей до 16 марта 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения Виктору Николаеву, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). [Ему] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Николаев является лицом без определенного места жительства, отмечает пресс-служба.

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