Росгвардейцы спасли мужчину, упавшего в Москву-реку

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Росгвардейцы, обеспечивающие безопасность в ходе мероприятий по случаю Крещения, спасли упавшего в Москву-реку мужчину. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Росгвардии по Центральному округу.

Как отметили в ведомстве, к офицеру Росгвардии обратилась женщина, которая сообщила, что в воде рядом с Большим Москворецким мостом находится человек. Туда незамедлительно направилась группа росгвардейцев, которые обнаружили мужчину в воде у берега. Он не мог самостоятельно выбраться из воды.

"Благодаря слаженным действиям военнослужащие и сотрудники Росгвардии вытащили пострадавшего из ледяной воды. Росгвардейцы обогрели мужчину в служебном автобусе и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции", - сказали в пресс-службе ведомства.