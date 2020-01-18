{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росгвардейцы спасли мужчину, упавшего в Москву-реку

Инцидент произошел рядом с Большим Москворецким мостом

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Росгвардейцы, обеспечивающие безопасность в ходе мероприятий по случаю Крещения, спасли упавшего в Москву-реку мужчину. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Росгвардии по Центральному округу.

Как отметили в ведомстве, к офицеру Росгвардии обратилась женщина, которая сообщила, что в воде рядом с Большим Москворецким мостом находится человек. Туда незамедлительно направилась группа росгвардейцев, которые обнаружили мужчину в воде у берега. Он не мог самостоятельно выбраться из воды.

"Благодаря слаженным действиям военнослужащие и сотрудники Росгвардии вытащили пострадавшего из ледяной воды. Росгвардейцы обогрели мужчину в служебном автобусе и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции", - сказали в пресс-службе ведомства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пожарные ликвидировали горение кровли ресторана в Самаре
Погибших и пострадавших нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС