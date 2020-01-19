Трое мужчин провалились под лед на Борисовских прудах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Три человека провалились под лед на Борисовских прудах, пытаясь перейти водоем. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"На Борисовских прудах трое мужчин пытались перейти водоем и провалились под лед в пяти метрах от берега. Трое мужчин еле держались на поверхности, с порезами рук об лед и признаками обморожения были спасены и подняты на борт судна. Доставив пострадавших на спасательную станцию, их передали врачам скорой помощи", - говорится в сообщении.

В связи с этим в департаменте напомнили, что выходить на тонкий лед опасно, а правила безопасности на воде необходимо соблюдать.