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Трое мужчин провалились под лед на Борисовских прудах

Их спасли и передали врачам скорой помощи

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Три человека провалились под лед на Борисовских прудах, пытаясь перейти водоем. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"На Борисовских прудах трое мужчин пытались перейти водоем и провалились под лед в пяти метрах от берега. Трое мужчин еле держались на поверхности, с порезами рук об лед и признаками обморожения были спасены и подняты на борт судна. Доставив пострадавших на спасательную станцию, их передали врачам скорой помощи", - говорится в сообщении.

В связи с этим в департаменте напомнили, что выходить на тонкий лед опасно, а правила безопасности на воде необходимо соблюдать.

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Россия
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