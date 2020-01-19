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Два человека погибли в Подмосковье в ДТП с участием квадроцикла и грузовика

Инцидент произошел в Солнечногорском районе области

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Столкновение квадроцикла и грузовика произошло в районе подмосковного Солнечногорска, в результате ДТП погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как отметили в главке, авария произошла накануне вечером на 70-м км трассы М-10 "Россия" в Солнечногорском районе Подмосковья. "Квадроцикл, двигаясь в сторону области, совершил столкновение с остановившемся на обочине в попутном направлении в связи с технической неисправностью грузовиком с полуприцепом. В результате ДТП погибли водитель 1990 года рождения и пассажирка 1989 года рождения мототранспортного средства", - сказали в пресс-службе.

Проводится проверка.

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Россия
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