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Вылеты из аэропорта в Тегеране приостановлены из-за снегопада

На данный момент видимость не превышает 300 м

ТЕГЕРАН, 19 января. /ТАСС/. Вылеты всех самолетов из тегеранского аэропорта Мехрабад приостановлены из-за сильного снегопада. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба аэропорта.

"Из-за обильного снегопада до возвращения нормальной видимости все вылеты из аэропорта Мехрабад отменены", - цитирует агентство IRNA сообщение воздушной гавани. Отмечается, что на данный момент видимость не превышает 300 м.

Мехрабат является вторым по размерам аэропортом столицы Ирана. Информации об отмене рейсов в аэропорте имени имама Хомейни не поступала.

В воскресенье утром в Тегеране начался обильный снегопад, который стал причиной ухудшения ситуации на дорогах. Власти столицы объявили об отмене занятий в школах.

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Иран
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