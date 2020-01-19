СМИ: в Алжире 12 человек погибли при столкновении двух автобусов

ТАСС, 19 января. По меньшей мере 12 человек погибли при столкновении двух пассажирских автобусов, которое произошло в воскресенье на юге Алжира. Об этом сообщила радиостанция Mosaique FM.

Авария произошла на рассвете у городка Сатыль в провинции Эль-Уэд. По предварительным данным представителей служб гражданской обороны, в результате ДТП ранения получили 46 пассажиров. Они доставлены в местные медицинские учреждения.

Причины столкновения выясняет прибывшая на место происшествия группа следователей алжирской прокуратуры.