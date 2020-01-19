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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране

В результате крушения погибли 11 украинских граждан

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. В Международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофе в Иране 8 января. Церемонию его встречи показывает в прямом эфире телеканал NewsOne в воскресенье.

Борт, доставивший девять членов экипажа сбитого украинского самолета, а также двух пассажиров, приземлился несколько минут назад.

Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона. По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Амира Али Хаджизаде, система распознавания ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету.

Украина и Иран накануне определились с тем, что бортовые самописцы разбитого воздушного судна будут доставлены для расшифровки в Киев. Власти Украины уже приняли все необходимые решения для выплаты компенсации родным погибших своих граждан. Кроме того, страны, чьи граждане погибли в катастрофе, требуют компенсаций от Тегерана.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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