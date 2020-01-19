{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пензенской области мужчину подозревают в покушении на убийство дочери

По данным следствия, 18 января под окнами квартиры на пятом этаже дома в селе Засечном с травмами обнаружили мужчину и его трехлетнюю дочь

ТАСС, 19 января. Жителя Пензенской области подозревают в покушении на убийство трехлетней дочери, следователи возбудили уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1989 года рождения, подозреваемого в покушении на убийство малолетней дочери", - говорится в сообщении.

По информации следствия, вечером 18 января под окнами квартиры на пятом этаже дома в селе Засечном Пензенского района с травмами были обнаружены мужчина и его трехлетняя дочь. Подозреваемого и ребенка доставили в медучреждения Пензы, им оказывают необходимую помощь.

Теги
Пензенская областьМарковская, Россияна Владимировна
Реклама на ТАСС
В Москве задержали двух человек на шествии в память о Бабуровой и Маркелове
Они были задержаны возле станции метро "Кропоткинская"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС