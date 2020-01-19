В Пензенской области мужчину подозревают в покушении на убийство дочери

ТАСС, 19 января. Жителя Пензенской области подозревают в покушении на убийство трехлетней дочери, следователи возбудили уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1989 года рождения, подозреваемого в покушении на убийство малолетней дочери", - говорится в сообщении.

По информации следствия, вечером 18 января под окнами квартиры на пятом этаже дома в селе Засечном Пензенского района с травмами были обнаружены мужчина и его трехлетняя дочь. Подозреваемого и ребенка доставили в медучреждения Пензы, им оказывают необходимую помощь.