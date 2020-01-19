В Уфу доставили туристку, пострадавшую в ДТП на Бали

ТАСС, 19 января. Туристку из Башкирии, пострадавшую в результате ДТП на Бали, доставили в Уфу. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"Сегодня, 19 января, в Уфу на самолете доставлена туристка из Башкирии Анна Пономарева, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия. <…> На автомобиле санавиации она доставлена в городскую клиническую больницу номер 21 Уфы, где после полного обследования будет определена дальнейшая тактика ее лечения", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, женщина получила несколько переломов и черепно-мозговую травму в результате наезда на нее мотоцикла. Пострадавшая перенесла перелет нормально.