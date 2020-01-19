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Массовое отравление в Кизляре

В прокуратуре назвали причину массового отравления в Кизляре

По данным ведомства, инфекция возникла из-за ненадлежащего качества воды в водопроводной сети

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Причиной массового отравления людей в Кизляре (Дагестан) стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе, говорится в воскресном сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

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Число госпитализированных после вспышки кишечной инфекции составляет 164 человека.

"Проверка показала, что инфекция возникла по причине ненадлежащего качества воды в водопроводной сети водонасосной станции № 4 Кизляра, обусловленного некачественным устранением прорывов водопроводной линии, произошедших в период с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года. В настоящее время приняты меры к локализации распространения инфекции, обеззараживанию водопроводных сетей, проводятся работы по укладке дополнительной линии водопровода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой внесено представление главе Кизляра. В суд направлено 7 исков к ОАО "Горводопровод". Ход и результаты расследования дела находятся на контроле руководства прокуратуры республики.

Со дня выявления вспышки 6 января, сообщили ТАСС в мэрии Кизляра, зарегистрировано 247 случаев острой кишечной инфекции, среди них 118 связаны с детьми. По информации прокуратуры региона, с 6 января с симптомами отравления в медучреждения города обратились 310 человек. Продолжаются подворовые обходы в микрорайоне, где, предположительно, находится очаг инфекции.

Теги
РоссияДагестанМассовое отравление в Кизляре
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