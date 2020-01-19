СК проверит информацию об избиении охранником подростка в ТЦ "Мега Химки"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Следователи проверяют данные об избиении охранником, разнимавшим драку, подростка в ТЦ "Мега Химки". Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Организовано проведение проверки по информации СМИ о превышении полномочий работником частной охранной организации одного из торговых центров Химок, который нанес телесные повреждения несовершеннолетнему посетителю магазина", - сообщили в ГСУ.

Следователи опросят очевидцев и участников происшествия, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в соцсетях появилось видео драки в ТЦ "Мега Химки", на котором охранник, разнимая драку между подростками, отправил одного из них в нокаут. Полиция также начала проверку.