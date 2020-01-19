{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Команда из 19 индийских моряков, захваченных пиратами, освобождена в Нигерии

Один из моряков умер в плену

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. Группа из 19 индийских моряков, захваченных в прошлом месяце пиратами у западного побережья Африки, освобождена в Нигерии, один из моряков скончался в плену. Об этом сообщило в воскресенье посольство Индии в Нигерии на своей странице в Twitter.

На эту тему
Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе. Экипаж захвачен

"Индийское посольство уделило самое приоритетное внимание и работало вместе с правительством Нигерии для освобождения 20 индийских моряков, похищенных 15 декабря с танкера Duke. Вчера были освобождены 19 человек. Один, к сожалению, умер в плену в неблагоприятных условиях. Наши глубочайшие соболезнования", - указывается в сообщении.

Индия поблагодарила власти Нигерии за помощь в освобождении похищенных моряков. Подробности освобождения не раскрываются.

Это не первый инцидент с захватом индийских экипажей в море у берегов Нигерии в последнее время. 3 декабря 18 индийцев были захвачены пиратами на судне Nave Constellation, шедшего под гонконгским флагом. Об их освобождении индийское посольство сообщило 23 декабря. Подробности освобождения также не сообщались.

Теги
НигерияИндия
Реклама на ТАСС
На остров Ньюфаундленд направлены военные для устранения последствий рекордного снегопада
В городе Сент-Джонс выпало 76,2 см снега
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС