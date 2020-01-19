Команда из 19 индийских моряков, захваченных пиратами, освобождена в Нигерии

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. Группа из 19 индийских моряков, захваченных в прошлом месяце пиратами у западного побережья Африки, освобождена в Нигерии, один из моряков скончался в плену. Об этом сообщило в воскресенье посольство Индии в Нигерии на своей странице в Twitter .

"Индийское посольство уделило самое приоритетное внимание и работало вместе с правительством Нигерии для освобождения 20 индийских моряков, похищенных 15 декабря с танкера Duke. Вчера были освобождены 19 человек. Один, к сожалению, умер в плену в неблагоприятных условиях. Наши глубочайшие соболезнования", - указывается в сообщении.

Индия поблагодарила власти Нигерии за помощь в освобождении похищенных моряков. Подробности освобождения не раскрываются.

Это не первый инцидент с захватом индийских экипажей в море у берегов Нигерии в последнее время. 3 декабря 18 индийцев были захвачены пиратами на судне Nave Constellation, шедшего под гонконгским флагом. Об их освобождении индийское посольство сообщило 23 декабря. Подробности освобождения также не сообщались.