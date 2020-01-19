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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Канада просит Иран передать черные ящики сбитого лайнера Франции или Украине

В канадском МИД считают, что Тегеран не обладает достаточными техническими возможностями

ОТТАВА, 19 января. /ТАСС/. Канада обратилась к властям Ирана с просьбой передать черные ящики сбитого украинского лайнера на экспертизу либо во Францию, либо на Украину. Об этом в воскресенье заявил журналистам в Виннипеге глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

"Я сказал [во время личной встречи] главе МИД Ирана [Мохаммаду Джаваду Зарифу], что Канада и все страны координационной группы хотят, чтобы черные ящики как можно быстрее были отправлены либо на Украину, либо во Францию", - цитирует его телеканал Global News. Министр добавил, что в воскресенье утром также написал об этой просьбе Зарифу. По словам Шампаня, Канада и другие страны считают, что Иран не обладает достаточными техническими возможностями, которые необходимы для быстрого анализа данных с поврежденных черных ящиков.

Шампань и Зариф провели личную встречу 17 января в Омане.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны.

Теги
УкраинаКанадаИранФранцияЗариф, Мохаммад ДжавадКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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