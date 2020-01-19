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Уголовное дело возбуждено после избиения охранником подростка в ТЦ "Мега" в Химках

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после того, как охранник ТЦ в Химках избил подростка, пытаясь разнять драку. Об этом ТАСС сообщила глава пресс-службы главка полиции Подмосковья Татьяна Петрова.

"Дознавателем отдела дознания УМВД России Химки на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ст. 203 УК РФ ("Превышение полномочий сотрудником ЧОП") в отношении охранника одного из крупных торговых центров, расположенных в Химках, нанесшего в ходе конфликта телесные повреждения жителю Москвы 2000 года рождения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила Петрова.

Накануне в ТЦ "Мега" произошла драка подростков. Один из охранников попытался разнять ее и ударил одного из участников, отравив его в нокаут.

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