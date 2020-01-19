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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Украина назвала напряженными переговоры с Ираном о черных ящиках сбитого Boeing

Идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Переговоры Украины с иранской стороной о передаче Киеву черных ящиков для расшифровки все еще продолжаются и проходят сложно. Об этом в воскресенье заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу [о передаче в Киев черных ящиков]. Переговоры сложные и напряженные", - процитировала пресс-служба СНБО заявление Данилова.

Секретарь СНБО обратился к представителям всех СМИ с просьбой "занимать взвешенную и ответственную позицию при освещении вопроса о возвращении на Украину черных ящиков самолета". "Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - предупредил он.

Ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков украинского лайнера за границу и самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы. Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB) в воскресенье распространил сообщение о том, что представитель Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран (AAIB), руководящий расследованием катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегеран, может прибыть на Украину в течение недели. Накануне Резайефар сообщал, что бортовые самописцы сбитого в Иране Boeing 737 будут отправлены на Украину.

В пятницу офис генерального прокурора Украины направил в Иран повторный запрос с просьбой передать Киеву черные ящики сбитого самолета. С предыдущим запросом Украина обращалась к Ирану 15 января. Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин тогда сообщил, что международная группа экспертов начнет расшифровку бортовых самописцев 20 января в Киеве.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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