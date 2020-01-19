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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с легковушкой и маршруткой в Подмосковье

Авария произошла на Ярославском шоссе в районе Сергиева Посада

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Авария с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошла на Ярославском шоссе в районе Сергиева Посада в Подмосковье, в результате погиб один человек, четыре пострадали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 22:45 произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси. Пострадали пять человек, из них один погиб, детей нет. Пострадавшие четыре человека, которые находились в маршрутном такси, доставлены для осмотра в ЦРБ Сергиева-Посада", - сказали пресс-службе.

Как отметили в МЧС, в результате происшествия движение на автодороге не перекрывалось. Возгорание не последовало. К ликвидации последствий ДТП привлекалось 22 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС России семь человек, две единицы техники.

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Россия
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