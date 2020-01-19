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В штате Гавайи убиты два полицейских

Неизвестный открыл стрельбу в своем доме и поджег его после перестрелки

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Неизвестный в воскресенье застрелил двух сотрудников городской полиции Гонолулу на острове Оаху (штат Гавайи). Об этом сообщил мэр Кирк Колдуэлл.

"Я бы хотел выразить самые глубокие соболезнования семьям и друзьям двух полицейских и всему управлению полиции Гонолулу. Это была беспрецедентная трагедия для города Гонолулу, округа Гонолулу и всего штата Гавайи", - написал градоначальник в Twitter.

По данным телекомпании CNN, полицейские умерли от ранений, полученных в перестрелке с неизвестным в районе Вайкики. Последний находился в своем доме и поджег его после перестрелки. Удалось ли нейтрализовать стрелявшего, не уточняется.

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