Поезд протаранил автомобиль на переезде железной дороги Москва - Рязань

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. ДТП с участием легкового автомобиля и поезда произошло на переезде железной дороги Москва - Рязань в Подмосковье, в результате аварии движение поездов приостановлено. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

"Около 04:45 мск на пересечении 67 км железной дороги Москва - Рязань и 10 км автодороги ММК - Чечевилово по неустановленной пока причине легковой автомобиль марки Kia на переезде выехал на ж/д пути, где совершил столкновение с пассажирским электропоездом дальнего следования. По предварительной информации, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки", - сказали в полиции.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.

"В результате инцидента движение поездов приостановлено", - сообщили в полиции.