Жителя Приморья приговорили к пожизненному заключению за убийство трех человек

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Суд в Приморском крае приговорил местного жителя к пожизненному заключению за убийство трех человек и покушение на убийство еще двух, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 48-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "к" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление"), части 3 статьи 30, п. п. "а", "в", "е", "к" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Уничтожение чужого имущества")", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, в 2018 году подсудимый ограбил магазин в городе Дальнереченске вместе с еще несколькими злоумышленниками. После этого он убил одного из соучасткников ограбления, через месяц - знакомую женщину, затем он решил избавиться от женщины, ставшей очевидцем убийства. В тот момент в доме также находился трехлетний ребенок и 19-летний парень. Подсудимый ранил молодого человека и поджег дом. Но ребенку и юноше удалось спастись.

"По уголовному делу проведено белее десяти судебных экспертиз, допрошено более 40 свидетелей. Суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы", - уточняется в сообщении.