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В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле

Личности погибших устанавливаются
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© Петр Ковалев/ТАСС

ПЕРМЬ, 20 января. /ТАСС/. Число погибших при прорыве трубы отопления в хостеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших.

"В ходе проведения работ по откачиванию горячего теплоносителя и проверки помещений были обнаружены пять погибших, [их] личности устанавливаются", - сказали в пресс-службе. Как отметили в МЧС, спасатели продолжают работы по откачиванию горячей воды.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело в связи с ЧП. 

По информации пресс-службы губернатора Пермского края, авария произошла в отеле "Карамель" в Индустриальном районе города. На место происшествия выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. Помимо погибших, есть трое пострадавших, их госпитализировали с ожогами. 

"По информации краевого Минздрава, состояние троих пострадавших оценивается как ожоги первой - второй степени. У двоих первой - второй степени, у одного человека вторая - третья степень, преимущественно ожоги нижних конечностей", - сказала собеседница.

В новость внесены изменения (07:50 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПермский край
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