Поиск пропавших в Непале южнокорейских туристов осложнен погодными условиями

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Власти Непала продолжают поиски четырех южнокорейских туристов, пропавших без вести 17 января после схода лавины. Как сообщает в понедельник МИД Республики Корея, сильный снегопад и пятиметровый снежный покров затрудняют поисковую операцию.

Вместе с четырьмя южнокорейскими туристами - двумя мужчинами и двумя женщинами - пропали двое местных проводников.

Из Сеула в Непал прибыли группа чрезвычайного реагирования и шестеро родственников пропавших без вести. К месту происшествия из Катманду направлен южнокорейский консул.

Горный массив Аннапурна, где произошло ЧП, считается относительно простым для восхождения и безопасным. Однако в тот день в этом районе выпал необычно большой объем снега, что привело к сходу лавины. МИД отмечает, что правительство Республики Корея оказывает содействие в проведении поисковой операции.