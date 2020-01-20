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Из банковской ячейке в Москве у безработного украли $100 тыс.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи $100 тыс. из банковской ячейки в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере")", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в главке, 17 января в полицию обратился неработающий мужчина, который заявил о краже денег. Полицейские, прибыв на место, установили, что из банковской ячейки заявителя похищено $100 тыс. (материальный ущерб превысил 6 млн рублей).

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Россия
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