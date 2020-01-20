Глава СК передал дело о гибели 5 человек в отеле в Перми в центральный аппарат ведомства

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту гибели пяти человек при прорыве трубопровода с горячей водой в мини-отеле в Перми в центральный аппарат ведомства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовное дело о гибели людей в результате прорыва трубопровода с горячей водой для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета", - отметила Петренко.

Ночью 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном на цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе Перми, произошел прорыв трубопровода с горячей водой, после чего помещение отеля было затоплено. По предварительным данным, в результате происшествия погибли не менее пяти человек, еще трое с ожогами доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Следователи допрашивают потерпевших и очевидцев, назначают необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия. После ликвидации последствий аварии следователи приступят к осмотру места происшествия.