Число пострадавших из-за прорыва трубы в отеле в Перми увеличилось до шести

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Число пострадавших из-за прорыва трубы теплоносителя в мини-отеле в Перми выросло с трех до шести. Их направили на амбулаторное лечение, сообщила в понедельник в своем Instagram министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

"На данный момент, по информации специалистов ожогового центра, к ним поступили трое пострадавших при прорыве системы отопления в гостинице. Все пострадавшие с ожогами осмотрены специалистами, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей", - написала министр.