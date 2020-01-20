Reuters: девять человек погибли при обрушении пешеходного моста в Индонезии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Девять человек погибли в результате обрушения пешеходного моста над рекой на индонезийском острове Суматра. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей местной службы по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По их данным, конструкция моста, на котором во время трагедии находились около 30 человек, была повреждена во время сильных дождей, что и вызвало его обрушение.

Еще один человек пропал без вести, его унесло течением. Спасатели ведут его поиски.