В Петербурге эвакуируют людей из пяти районных судов из-за сообщений о "минировании"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Людей эвакуируют в понедельник из зданий пяти районных судов Санкт-Петербурга из-за поступивших сообщений о том, что в них якобы заложены взрывные устройства, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Петродворцовый, Красногвардейский, Ленинский, Куйбышевский и Октябрьский районные суды эвакуируются", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, сообщения позже поступили и в другие районные суды города. После проверок часть из них начали возвращаться к работе, однако затем в них вновь поступили анонимные угрозы о "минировании". "Красногвардейский, Ленинский, Дзержинский и Колпинский районные суды вновь эвакуируются", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также опубликовала фото анонимного письма, в котором злоумышленник требует криптовалюту, сообщает о том, что в городе также "заминированы" мосты и угрожает, что теперь "эвакуироваться будете два раза в день - утром и ближе к вечеру".

Волна "минирований" началась в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

В новость были внесены изменения (10:52 мск) — добавлены подробности.