Пять судов и шесть торговых центров проверяют в Москве из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют сообщения с угрозами взрыва шести торговых центров, а также пяти районных судов в Москве. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в торговые центры "Афимолл сити", "Европейский", "Калейдоскоп", "Метрополис", "Щука" и "Ривьера", для проверки информации и обследования территорий на место выехали сотрудники оперативных служб", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщилось, что из-за поступивших сообщений с угрозами взрыва кинологи проверяют Перовский, Кунцевский и Коптевский суды. "Число судов, в которые поступают сообщения о минировании, продолжает расти. Аноним сообщил, что взрывные устройства заложены также Хорошевском и Савёловском судах, они проверяются специалистами", - добавил источник.

Информация о "минировании" в понедельник также поступила в три роддома в столице.

Уже около двух месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

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