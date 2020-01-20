Власти помогут пострадавшим и семьям погибших из-за коммунальной аварии в мини-отеле Перми

ПЕРМЬ, 20 января. /ТАСС/. Губернатор Пермского края поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-отеле в краевом центре. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства региона.

"На место происшествия прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников. Он провел оперативное совещание, в ходе которого поручил краевому министерству территориальной безопасности держать ситуацию под контролем, а также министерству здравоохранения и министерству социального развития оказать помощь всем пострадавшим и семьям погибших", - говорится в сообщении.

Ночью 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном на цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе Перми, произошел прорыв трубопровода с горячей водой, после чего помещение отеля было затоплено. По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек, еще шестеро пострадали, трое из них госпитализированы, остальные будут лечиться амбулаторно.

По предварительным данным СК, среди погибших и пострадавших детей нет. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура региона проверит качество тепловых сетей дома и соблюдение правил размещения граждан в мини-гостинице.