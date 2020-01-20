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В Москве проверяют три роддома после сообщений об угрозе взрыва

Ранее сообщалось, что сообщения о "минировании" поступили в несколько судов Москвы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кинологи с собаками проверяют еще один роддом, на севере Москвы, из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о "минировании" роддома по адресу: улица 800-летия Москвы, дом 22. Здание проверяют кинологи на наличие взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

Ранее в центре и на юго-востоке Москвы были "заминированы" два роддома. Также в Москве проверяю три районных суда из-за угрозы взрыва.

Уже около двух месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.

В новость были внесены изменения (10:24 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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