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СК заподозрил соцработников Вологодской области в халатности после убийства девочки

Следователи считают, что специалисты вовремя не изъяли детей из неблагополучной семьи

ВОЛОГДА, 20 января. /ТАСС/. Следственные органы, расследующие убийство полуторагодовалой девочки в селе Шуйское Вологодской области, возбудили уголовное дело о халатности в отношении органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Об этом в понедельник сообщается на сайте управления СК РФ по Вологодской области.

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"В результате расследования причин и условий, способствовавших совершению преступления, следователями СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело о халатности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица органов системы профилактики своевременно не выявили социально опасное положение семьи, в которой между супругами постоянно происходили скандалы, и не изъяли из нее детей.

По подозрению в убийстве девочки в январе арестован ее отец. По данным следствия, 11 января 2020 года, находясь в состоянии опьянения, он ударил по голове свою малолетнюю дочь и ушел из дома. О смерти ребенка ему сообщила жена, тогда он забрал тело и отвез в Вологду якобы для проведения экспертизы. В Вологде он приехал к родственнику, который, увидев тело ребенка в машине, сообщил об этом в полицию.

В семье осталось четверо детей, ими занимаются медики и социальные службы. Мать детей госпитализирована на большом сроке беременности со следами побоев, проходит обследование.

Теги
РоссияВологодская область
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