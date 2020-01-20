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Направлявшийся из Сингапура в Пекин Boeing совершил экстренную посадку в Гуанчжоу

В компании China Air пока не комментируют причины экстренной посадки самолета

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Пассажирский лайнер Boeing 787 Dreamliner авиакомпании China Air совершил в понедельник экстренную посадку в международном аэропорту Гуанчжоу - Байюнь. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолет вылетел из Сингапура и следовал в Пекин. Он успешно сел в аэропорту Гуанчжоу в 13:02 по местному времени (08:02 мск). Причина изменения маршрута пока не сообщается. China Air и администрация аэропорта Гуанчжоу пока не прокомментировали ситуацию.

По данным сервиса, возраст воздушного судна составляет три с половиной года. Других подробностей не приводится.

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Китай
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