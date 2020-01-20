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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова

СК просит еще на два месяца оставить Абызова в СИЗО

В Басманный районный суд поступили ходатайства о продлении в отношении него и еще шести обвиняемых срока содержания под стражей до 26 марта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства Следственного комитета о продлении срока ареста на два месяца бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, следствие также просит продлить арест в отношении еще шестерых фигурантов дела.

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"В Басманный районный суд поступили ходатайства о продлении в отношении Абызова и шести обвиняемых срока содержания под стражей до 12 месяцев, то есть до 26 марта. Заявленные следствием ходатайства будут слушать разные судьи в разные дни", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Она добавила, что дата судебных заседаний еще не назначена.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают правоохранительные органы, вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

По делу Абызова были арестованы шесть человек. Им предъявлено обвинение в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты отрицают вину.

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичРоссияДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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