Один из фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Адмирал" в Казани выйдет по УДО

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Вахитовский районный суд города Казани в понедельник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении генерального директора УК "АС Менеджмент" Роберта Хайруллина, осужденного по делу о пожаре в торговом центре "Адмирал", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приходит к выводу, что ходатайство адвокатов подлежит удовлетворению", - сказал судья.

В мае 2019 года Кировский районный суд города Казани назначил представителю собственника здания наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В ноябре 2019 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Татарстана снизила ему наказание до шести лет и двух месяцев лишения свободы.