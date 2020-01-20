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Пожар в торговом центре в Казани
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Один из фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Адмирал" в Казани выйдет по УДО

Речь идет о генеральном директоре УК "АС Менеджмент" Роберте Хайруллине

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Вахитовский районный суд города Казани в понедельник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении генерального директора УК "АС Менеджмент" Роберта Хайруллина, осужденного по делу о пожаре в торговом центре "Адмирал", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд приходит к выводу, что ходатайство адвокатов подлежит удовлетворению", - сказал судья.

В мае 2019 года Кировский районный суд города Казани назначил представителю собственника здания наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В ноябре 2019 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Татарстана снизила ему наказание до шести лет и двух месяцев лишения свободы.

Теги
РоссияПожар в торговом центре в КазаниТатарстан
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