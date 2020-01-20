В центре Петербурга задержали вооруженных хулиганов в балаклавах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Петербургские полицейские вечером в субботу задержали в Таврическом саду группу вооруженных хулиганов, прятавших свои лица под балаклавами. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"За нарушение общественного порядка [наряд МВД] доставил в территориальный отдел полиции пятерых граждан. Их личности установлены, двое из них - несовершеннолетние, в возрасте 15 и 16 лет, остальным - 18 и 19 лет. При досмотре у данных граждан изъято четыре аэрозольных баллончика, аэрозольный пистолет, три ножа и три устройства для стрельбы сигнальными патронами", - говорится в сообщении.

На фото изъятого, которое предоставило ведомство, также видны балаклавы - маски с прорезями для глаз.

В полиции отметили, что в отношении совершеннолетних задержанных составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, подростков передали родителям.