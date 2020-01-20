Суд арестовал 13 жителей Новгородской области, подозреваемых в незаконном игорном бизнесе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Новгородский районный суд заключил под стражу до середины марта 2020 года 13 жителей региона, подозреваемых в организации и проведении незаконных азартных игр, доход от которых составил более 140 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой суда в понедельник.

"Одиннадцати гражданам, которые в рамках данного уголовного дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 14 марта 2020 года включительно; двум гражданам, обвиняемым в совершении аналогичного преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 15 марта 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

По версии следствия, проведение азартных игр было организовано на территории Великого Новгорода и Новгородской области. Подозреваемые, 13 человек, были задержаны 17 января. Во время обысков в их домах были найдены боевые гранаты, огнестрельное оружие и патроны, а также игровое оборудование. В прокуратуре региона ТАСС уточняли, что преступная группа организована "не позднее января 2016 года", расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.

По имеющейся информации, нелегальный игорный бизнес организовал местный житель, азартные игры проводились в помещениях жилых домов.