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Более 150 объектов "заминированы" в Москве

Среди них торговые центры, школы, детские сады, суды, а также все станции Московского метрополитена

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 150 объектов, в том числе торговые центры, школы, детские сады, 11 районных судов и все станции Московского метрополитена, проверяют в понедельник в Москве из-за поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва. Кроме того, угрозы поступают во все больницы города, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Специалисты оперативных служб и кинологи проверяют из-за поступивших сообщений с угрозами взрыва более 150 объектов в Москве. Среди них торговые центры, около 110 школ и детских садов, 11 районных судов, а также все станции Московского метрополитена. Также угрозы взрыва поступили во все больницы города", - сказал собеседник агентства. По данным источника, в настоящий момент эвакуированы в целях безопасности более 10 тыс. человек.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

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Россия
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